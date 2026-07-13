Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση προς τους Αγίους Πάντες στον Αποκόρωνα, ενώ η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί της Δευτέρας (13/7) στα Χανιά, όταν ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη γέφυρα Μπαμπαλή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, με θύμα έναν νεαρό άνδρα ηλικίας κάτω των 30 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος μοτοσυκλετιστής κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε με βανάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Βάμου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του άνδρα που έχασε τη ζωή του, ο οποίος ήταν αλλοδαπός. Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

Εξαιτίας του τροχαίου, καταγράφηκαν προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.https://www.neakriti.gr/