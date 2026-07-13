ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρκλείου στηρίζει και συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στα Λιοντάρια την Τρίτη 14/7 στις 11.30 π.μ.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πανδημοσιοϋπαλληλική Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ ενάντια στη Συνταγματική Αναθεώρηση
Στάση εργασίας: 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου

Συγκέντρωση: 11:30 στην πλατεία στα λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίαση (30-6-2026), αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού.

Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και την συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος, που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου. Αφορούν ολόκληρο τον λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.
TO N.T ΑΔΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στη στάση εργασίας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, στη συγκέντρωση ώρα 11:30 στα Πλατεία στα Λιοντάρια

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν τις κατά τόπους συγκεντρώσεις.
• Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων.

• Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.
• Βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο.
Διεκδικούμε:

• Ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση.
• Καμία συνταγματική αναθεώρηση που θα υπονομεύει τη μονιμότητα και τα εργασιακά δικαιώματα στο Δημόσιο.
• Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
• Δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.

• Ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και απόρριψη κάθε σχεδίου εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.
Η υπεράσπιση των δημοκρατικών και κοινωνικών κατακτήσεων δεν αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η απάντηση βρίσκεται στη συλλογική δράση, την ενότητα και τον αγώνα.

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