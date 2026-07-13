ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού, Σέβης Βολουδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού, Βουλευτή Χανίων και συναδέλφου Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.

Η βία, οι απειλές και η τρομοκρατία μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραίες, βίαιες ενέργειες με την πολιτική αντιπαράθεση. Απαιτείται οι δράστες να βρεθούν και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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