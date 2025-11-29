ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Θεσσαλία: Στους δρόμους οι αγρότες από την Κυριακή

Κλιμακώνουν τον αγώνα τους και από αύριο στήνουν μπλόκα στις εθνικές οδούς.

Δύο μεγάλα μπλόκα θα στηθούν φέτος στη Θεσσαλία, στη Νίκαια και στον Ε65. Αύριο Κυριακή ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους.

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη καθώς θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Πέρα από τον κόμβο της Νίκαιας, ένα ακόμη μπλόκο αναμένεται να στηθεί στον Ε65, όπου θα δώσουν το «παρών» οι αγρότες της Καρδίτσας, επίσης με εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους.

Σε χωριά της Λάρισας, τα τρακτέρ βρίσκονται ήδη στις πλατείες και οι αγρότες προετοιμάζονται για τη μεγάλη αυριανή κάθοδο προς την εθνική οδό.

Αγρότες Μαγνησίας: “Ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος“

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν και οι αγρότες της Μαγνησίας. Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και τις οδικές αρτηρίες έτοιμες να κλείσουν, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις που –όπως λένε– θα τους βρουν «μέσα στις γιορτές στα μπλόκα», με αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων. Στις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Αύριο Κυριακή οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8 το πρωί από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποφάσισαν τη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη στις 13:00.

 

ertnews.gr

Μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης από πάπα και...

0
Την ανάγκη ενότητας των δύο Εκκλησιών υπογράμμισαν ο οικουμενικός...

