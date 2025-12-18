ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη Σητεία ως το Μαρόκο – Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των γιορτών στην Aegean

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Υψηλές πληρότητες για πολλούς προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού της Aegean. Οι ευκαιρίες για ταξίδια της τελευταίας στιγμής.
Από σύντομες εξορμήσεις στα Ιωάννινα ή την Κω, μέχρι μακρινά ταξίδια σε Νουμπάι και Ζάγκρεμπ, η Aegean παρουσίασε την Πέμπτη τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Ελλήνων που αναχωρούν με αεροπλάνο για τις διακοπές των γιορτών.

Το Top5 των προορισμών εξωτερικού για όσους αναχωρούν από Αθήνα είναι το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο, το Όσλο και η Στοκχόλμη.

Στις πτήσεις από Θεσσαλονίκη, την τιμητική της φαίνεται πως έχει φέτος η Γερμανία, καθώς οι πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο και το Αμβούργο και η Φρανκφούρτη, μαζί με τη Βαρκελώνη.

Αρκετοί πάντως επέλεξαν εναλλακτικούς προορισμούς όπως Τύνιδα, Κάιρο, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ζάγκρεμπ και Μαρόκο.

Σύμφωνα με την Aegean η μέση πληρότητα στις πτήσεις εξωτερικού ξεπερνά το 80%. Η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη.

Με βάση τα στοιχεία της AEGEAN, οι πληρότητες της στο δίκτυο εξωτερικού ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%, τόσο από και προς Αθήνα όσο και από και προς Θεσσαλονίκη, για την περίοδο περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις πτήσεις εξωτερικού αναμένεται στις 20, 23, 28 και 40 Δεκεμβρίου, με την πληρότητα να φτάνει το 90%.

Πτήσεις εσωτερικού
Για το δίκτυο του εσωτερικού οι πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70% ενώ από/προς Θεσσαλονίκη ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%.

Πιο αυξημένη θα είναι η κίνηση στις 19, 22, 23, 26 και 29 Δεκεμβρίου, με τις πληρότητες να φτάνουν ή να ξεπερνούν το 90%.

Στις προτιμήσεις για τους προορισμούς εσωτερικού με πτήσεις από Αθήνα περιλαμβάνεται η Σητεία, η Ρόδος, τα Ιωάννινα, η Αλεξανδρούπολη και η Κως.

Από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η Κως, η Χίος, η Καλαμάτα, η Ρόδος και το Ηράκλειο.

Διαθέσιμα εισιτήρια
Οι κρατήσεις για τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς πραγματοποιούνται συνήθως αρκετά νωρίτερα από την ημερομηνία αναχώρησης, ωστόσο η Aegean επισημαίνει ότι δεν λείπουν οι ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής σε μια σειρά προορισμών.

Από Αθήνα για:

Φλωρεντία
Νάπολη
Κωνσταντινούπολη
Σμύρνη
Ρώμη
Βενετία
Νίκαια
Από Θεσσαλονίκη για:

Κωνσταντινούπολη
Μιλάνο
Πράγα

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και...

Νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να υλοποιηθούν τους πρώτους...

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για...

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε...

