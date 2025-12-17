ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18 με 29 ετών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

Εντός του Ιανουαρίου 2026 προκηρύσσεται το νέο «ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία», συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, δίνοντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και η προθεσμία υποβολής αυτών θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο Τύπου.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

– 1η δόση, 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α).

– 2η δόση, 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β).

– 3η δόση, 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ).

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ-νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων θα περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

 

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου...

0
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση...

0
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου...

0
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση...

0
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...
Προηγούμενο άρθρο
Άνοδος 20% στα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό στο 9μηνο του 2025
Επόμενο άρθρο
Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια
ΠΚ team
ΠΚ team
Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

100 χρόνια ΟΦΗ: Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο για τα 100 χρόνια του...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση του συντονιστικού Νίκαιας εν όψει Σερρών

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να υλοποιηθούν τους πρώτους...

