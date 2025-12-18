Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες

Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και κλιμακώνουν. Μαζική η δυσαρέσκεια και η οργή για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Διευκόλυνση στους πολίτες για απρόσκοπτες μετακινήσεις στις γιορτές και άνοιγμα διοδίων. Τι αποφασίστηκε στις Σέρρες.

Μπλόκα με αποκλεισμούς αλλά και διευκολύνσεις στους εκδρομείς για τις γιορτές αποφάσισαν οι αγρότες. «Συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πάμε να συζητήσουμε τον πρωθυπουργό, τόνισε.

Μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σειρά δράσεων και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι και τη Δευτέρα (22/12). «Κανείς δεν μπορεί να υπονομεύσει τον αγώνα μας. Δεν σπάνε τα μπλόκα» το ξεκάθαρο μήνυμα.

Οι επόμενες δράσεις

Την Παρασκευή (19/12) το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Δηλώνουν «ενωμένοι», θεωρούν «κόκκινη γραμμή» τη συνάντηση με τον πρωθυπουργού, δηλώντας πως «προσπαθεί να τους εμπαίξει».

Από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο εκπρόσωπος των αγροτών ανακοίνωσε πως θα κλείσει και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Οι Σέρρες έδειξαν τον δρόμο

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, στο Λευκώνα Σερρών κατέφθασαν μαζικά οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, προκειμένου να πάρουν συλλογικές αποφάσεις για την κλιμάκωση του αγώνα που δίνουν εδώ και 19 ημέρες για την επιβίωσή τους.

Σε όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης και ενότητας με τη συμμετοχή εκπρόσωποι από 42 μπλόκα απ’ όλη τη χώρα, η θέση που επικράτησε ήταν μία, αυτή της συνέχισης των κινητοποιήσεων τους και της παραμονής τους στα μπλόκα, καθώς όπως επισήμαναν «δεν πάει άλλο η κοροϊδία», αλλά και ότι ο εμπαιγμός της κυβέρνησης δεν πρόκειται να περάσει.

Αν και η οργή και η αγανάκτηση ήταν διάχυτη, σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες αποφάσισαν την περίοδο των γιορτών να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα διόδια αλλά και τα μπλόκα παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα

Η ακρίβεια στο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τα οξυμένα αυτά προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται επί της ουσίας, καθώς οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν απαντούν στα αιτήματα επιβίωσης, τα οποία είναι και αυτά που τους οδηγούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων, λιπασμάτων και ζωοτροφών, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που επιβάλλει η αγορά, οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο, ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Παράλληλα, ζητούν άμεσες αποζημιώσεις για τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και αλλαγές στο πλαίσιο του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται πλήρως και έγκαιρα οι απώλειες εισοδήματος.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίζει ως ρεαλιστικά κάποια από τα αιτήματα και όχι όλα, έχει εξαγγείλει ένα μίνι πακέτο μέτρων, όπως χαμηλή τιμή για το αγροτικό ρεύμα, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ, νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ και έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους και καλλιέργειες (βαμβάκι – σιτάρι).

Ωστόσο, οι αγρότες θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά είναι αποσπασματικά, ανεπαρκή και χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη ρίζα τους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για προσωρινές ανάσες που δεν διασφαλίζουν το εισόδημα και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Για τον λόγο αυτό, προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, διεκδικώντας ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές και ένα συνολικό σχέδιο για την επιβίωση της ελληνικής αγροτιάς.