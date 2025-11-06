«ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ»

μια κωμωδία του Άκη Δήμου

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει την εκρηκτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» σε σκηνοθεσία Άρη Νινίκα. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στα Χανιά, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στις 7 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στο σπίτι της Ιοκάστης γίνεται ένα δείπνο αλλιώτικο από τα άλλα… Η κόρη της ετοιμάζει το τραπέζι. Ο γιος της είναι καθ’ οδόν. Μαζί του και ο Κοσμάς, οικογενειακός φίλος και συνεργάτης. Αυτοί είναι οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Υπάρχει, όμως, κι ένας… αυτόκλητος επισκέπτης. Ένας άγνωστος υπό τη συνοδεία ενός προσώπου που όλοι νόμιζαν για πεθαμένο! Η απρόσμενη άφιξη αυτών των δύο θα πυροδοτήσει μια αλυσίδα αποκαλύψεων και παρεξηγήσεων που κανείς δεν φανταζόταν πηγαίνοντας σε αυτό το δείπνο.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κάποιες φορές, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις δραματικές που η έντασή τους, με έναν παράδοξο τρόπο, τις κάνει να μοιάζουν κωμικές σε κάποιον που τις παρατηρεί απ’ έξω. Ίσως η αδυναμία αντιμετώπισης μιας κατάστασης να μας καθιστά κωμικούς στα μάτια των άλλων.

Ίσως φοβόμαστε να γελάσουμε με τους εαυτούς μας επειδή μας παραπαίρνουμε στα σοβαρά. Ένα δείπνο, παραδείγματος χάριν, μπορεί να γίνει η αφορμή να φανερωθεί αυτή η παραδοξότητα. Εκεί όπου όλοι γίνονται πρωταγωνιστές της ιστορίας τους και συμπρωταγωνιστές στις ιστορίες των άλλων. Εκεί όπου οι πληροφορίες πάνε κι έρχονται χωρίς να υπάρχει ο χρόνος να χωνευτούν. Έτσι κι αλλιώς, κανένα αστείο δεν είναι αστείο αν δεν υπάρχει κάποιος για να το δει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Άρης Νινίκας

Σκηνικά – Κοστούμια: Μάγδα Δήμου

Μουσική – Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Γιαμούζη

Φωτισμοί: Μιχάλης Σκουλάς

Φωτογραφίες αφίσας – προβών – παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης

Τrailer: Φωτόπολις Χανιά

Design: Κωστής Σωτηράκος

Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά): Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη, Gary Borland, Άρης Νινίκας, Εμμανουήλ Στεφανουδάκης, Γιάννης Χαρκοφτάκης

Δείτε εδώ το trailer https://youtu.be/yiQVyORhvrQ

Παραστάσεις στα Χανιά:

7 έως 20 Νοεμβρίου, θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00

Κυριακή & Δευτέρα στις 18:30

και μια τελευταία παράσταση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Μειωμένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Δευτέρα & Πέμπτη: Γενική είσοδος 12€

Περιοδεία στην Κρήτη

Ρέθυμνο, Σπίτι του Πολιτισμού: Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 19:30

Ηράκλειο, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο – Πειραματικό Θέατρο: Δευτέρα 24, Τρίτη 25 & Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 21:00

Ιεράπετρα, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 21:00

Σητεία, Πολύκεντρο: Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21:00

Άγιος Νικόλαος, Κινηματοθέατρο REX: Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 19:30

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Μειωμένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Κάντανος, Αίθουσα Δημαρχείου: Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 19:30

Μάλεμε Πολιτιστικό Κέντρο: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 19:30

Κίσσαμος Αίθουσα Δημαρχείου: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:30

Βρύσες: Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 19:30

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 10€

Μειωμένο: 8€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/apopse-trome-stis-iokastis και στα ταμεία των θεάτρων μιάμιση ώρα πριν από κάθε παράσταση.