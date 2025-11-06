ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Κλειστός ο δρόμος μετά την παλαιά γέφυρα Πρέβελη διακλάδωση προς Δρύμισκο μέχρι την Ιερά Μονή Πρέβελη

Aπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αρ. 133/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, το τμήμα της επαρχιακής οδού 9 (Κοξαρέ – Ασώματος – Ιερά Μονή Πρέβελη) της Π.Ε Ρεθύμνης μετά την παλαιά γέφυρα Πρέβελη διακλάδωση προς Δρύμισκο μέχρι την Ιερά Μονή Πρέβελη θα παραμένει κλειστό από 10-11-2025 έως 30-11-2025 για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 24ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΞΑΡΕ-ΑΣΩΜΑΤΟΣ-Ι.Μ.ΠΡΕΒΕΛΗ, ΔΙΧΑΛΟΣΤΡΑΤΟ-ΜΥΡΘΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς την Ιερά Μονή Πρέβελη από τον οικισμό Ασώματο θα γίνεται δια μέσου της δημοτικής οδού προς τον οικισμό Γιαννιού του Δήμου Αγίου Βασιλείου και αντίστροφα από την Ιερά Πρέβελη προς Ασώματο σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.
Στο τμήμα που θα διακοπεί η κυκλοφορία θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και φανοί νυκτός για την καθοδήγηση των διερχομένων οδηγών, οι οποίοι παρακαλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των πινακίδων σήμανσης

