Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο Τρίτη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από προειδοποίηση της Ε.Μ.Υ. για επικράτηση ισχυρών ανέμων στο Κρητικό πέλαγος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Όπως επισημαίνεται, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κρητικού, δυτικά του 23ου μεσημβρινού, αναμένονται άνεμοι νότιων – νοτιοανατολικών διευθύνσεων έντασης 7 έως 8 μποφόρ, τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC της 13ης Απριλίου 2026. Αντίστοιχες συνθήκες θα επικρατήσουν και ανατολικά του ίδιου μεσημβρινού, με ανέμους ανατολικούς – νοτιοανατολικούς ίδιας έντασης. Το Λιμεναρχείο καλεί τους ιδιοκτήτες σκαφών που βρίσκονται ελλιμενισμένα στην περιοχή να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή πρόσδεσή τους, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές ή ατυχήματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, συστήνεται σε επαγγελματικά αλιευτικά, σκάφη αναψυχής και μικρά πλωτά μέσα να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα κατά το διάστημα ισχύος των έντονων φαινομένων, λόγω των αυξημένων κινδύνων στη θάλασσα. Σε ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται και τα ρυμουλκά, τα ναυαγοσωστικά μέσα, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες, ώστε να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Την ίδια ώρα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης καλούνται να μεταδίδουν συχνά τις σχετικές οδηγίες, ενισχύοντας την ενημέρωση των πολιτών. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ήδη θέσει σε επιφυλακή το σύνολο του προσωπικού του, καθώς και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των ισχυρών ανέμων.