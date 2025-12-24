Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για τα Χριστούγεννα

«Τα Χριστούγεννα μας καλούν να στραφούμε ξανά στις αξίες της Αγάπης, της Ανθρωπιάς, της Αλληλεγγύης και της Καλοσύνης, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας.

Εύχομαι το φωτεινό μήνυμα της Γέννησης του Χριστού να αγγίξει τις καρδιές μας και να γεμίσει τις ψυχές μας με δύναμη, καλοσύνη ελπίδα και αισιοδοξία, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή που όλοι δοκιμαζόμαστε.

Να μας εμπνεύσει να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι άνθρωποι και πιο ενεργοί πολίτες. Να σταθούμε δίπλα στον συνάνθρωπο, να νοιαστούμε λίγο περισσότερο, να απλώσουμε το χέρι όπου υπάρχει ανάγκη. Με συνεργασία και κατανόηση μπορούμε να κρατήσουμε την κοινωνία μας δυνατή, ενωμένη και ανθρώπινη.

Η σκέψη μας βρίσκεται στους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας, που συνεχίζουν να δίνουν τον δικό τους αγώνα. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια τους για επιστροφή στην κανονικότητα, με αλληλεγγύη, ανθρωπιά και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ευχές από καρδιάς, οι Άγιες αυτές Ημέρες να φέρουν υγεία, γαλήνη, αγάπη και ζεστασιά σε κάθε σπίτι.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Χρόνια πολλά με φως, ελπίδα και πίστη στον άνθρωπο».