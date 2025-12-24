ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για τα Χριστούγεννα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Τα Χριστούγεννα μας καλούν να στραφούμε ξανά στις αξίες της Αγάπης, της Ανθρωπιάς, της Αλληλεγγύης και της Καλοσύνης, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας.

Εύχομαι το φωτεινό μήνυμα της Γέννησης του Χριστού να αγγίξει τις καρδιές μας και να γεμίσει τις ψυχές μας με δύναμη, καλοσύνη ελπίδα και αισιοδοξία, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή που όλοι δοκιμαζόμαστε.

Να μας εμπνεύσει να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι άνθρωποι και πιο ενεργοί πολίτες. Να σταθούμε δίπλα στον συνάνθρωπο, να νοιαστούμε λίγο περισσότερο, να απλώσουμε το χέρι όπου υπάρχει ανάγκη. Με συνεργασία και κατανόηση μπορούμε να κρατήσουμε την κοινωνία μας δυνατή, ενωμένη και ανθρώπινη.

Η σκέψη μας βρίσκεται στους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας, που συνεχίζουν να δίνουν τον δικό τους αγώνα. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια τους για επιστροφή στην κανονικότητα, με αλληλεγγύη, ανθρωπιά και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ευχές από καρδιάς, οι Άγιες αυτές Ημέρες να φέρουν υγεία, γαλήνη, αγάπη και ζεστασιά σε κάθε σπίτι.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Χρόνια πολλά με φως, ελπίδα και πίστη στον άνθρωπο».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Κ. Σπυριδάκη

0
Τα Χριστούγεννα μάς δίνουν την ευκαιρία να σταθούμε λίγο...

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού 2026 του...

0
Τη Δευτέρα 29/12 συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας...

Λασίθι:Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Κ. Σπυριδάκη

0
Τα Χριστούγεννα μάς δίνουν την ευκαιρία να σταθούμε λίγο...

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού 2026 του...

0
Τη Δευτέρα 29/12 συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Κ. Σπυριδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευχές Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΥΧΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες...

Λασίθι:Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Κ. Σπυριδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα Χριστούγεννα μάς δίνουν την ευκαιρία να σταθούμε λίγο...

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού 2026 του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη Δευτέρα 29/12 συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας...

Ευχές και κάλαντα στον Περιφερειάρχη Κρήτης για τα Χριστούγεννα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με κάλαντα και χριστουγεννιάτικους ύμνους ευχήθηκε η φιλαρμονική του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST