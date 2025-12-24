Λασίθι:Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Κ. Σπυριδάκη

Τα Χριστούγεννα μάς δίνουν την ευκαιρία να σταθούμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό, αλλά και να θυμηθούμε τι έχει πραγματική αξία: τη φροντίδα, τη συμμετοχή, την ανθρώπινη επαφή.

Σε μια περίοδο που πολλοί συμπολίτες μας δοκιμάζονται – από την ανασφάλεια, την ακρίβεια, την αγωνία για το αύριο – αυτές οι μέρες δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν προχωρά μόνο του. Ότι η κοινωνία κρατιέται όρθια όταν υπάρχει αλληλεγγύη, σεβασμός και συλλογική ευθύνη.

Τα Χριστούγεννα μάς καλούν να δώσουμε χώρο στην ανθρωπιά. Να κοιτάξουμε δίπλα μας. Να στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη. Να μη συνηθίσουμε στη δυσκολία, ούτε να θεωρήσουμε δεδομένη την αδικία.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία, αγάπη και δύναμη σε όλες και όλους. Να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις χαρές, αλλά και να αντιμετωπίζουμε μαζί τις δυσκολίες, με αξιοπρέπεια και αλληλοσεβασμό.

Καλά Χριστούγεννα, με ζεστασιά στις καρδιές μας και ένα νέο έτος με περισσότερη ελπίδα, κοινωνική συνοχή και προοπτική για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.