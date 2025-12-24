Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού 2026 του Δήμου Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 29/12 συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας ρεαλιστικός και αναπτυξιακός προϋπολογισμός, στη βάση μιας σταθεροποίησης την οποία επιτύχαμε τα δυο προηγούμενα χρόνια, έχει τη δυναμική για να υπηρετήσει το καλό της πόλης»

Ένας από τους λίγους Δήμους της Ελλάδας που κατάφεραν να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό του 2026 σύμφωνα με το νέο Λογιστικό Πρότυπο, πέτυχε να είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Το σχέδιο του προϋπολογισμού επέστρεψε από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε εκ νέου από τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 24/12 και κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ειδική συνεδρίαση της Δευτέρας 29/12 προς ψήφιση,

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, συνεχάρη τους Αντιδημάρχους και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη για την πολύ καλή δουλειά και τόνισε:

«Ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι ένας από τους λίγους Δήμους στη χώρα που καταφέρνει να καταρτίσει προϋπολογισμό με τις νέες απαιτήσεις που έχουν τεθεί με το νέο λογιστικό πλαίσιο και μέσα σε ένα νέο λειτουργικό περιβάλλον σε ότι μας αφορά.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επιτυχία, μπορώ να πω ότι είναι ένα επίτευγμα. Η ψήφιση του Προϋπολογισμού, μας θέτει σε ένα ομαλό περιβάλλον για να πορευθούμε από την πρώτη ημέρα του 2026 με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Προϋπολογισμός όπως έχει συγκροτηθεί, ένας ρεαλιστικός και αναπτυξιακός προϋπολογισμός, στη βάση μιας σταθεροποίησης την οποία επιτύχαμε τα δυο προηγούμενα χρόνια, έχει τη δυναμική για να υπηρετήσει το καλό της πόλης.

Και το λέω αυτό αναγνωρίζοντας αυτό που αφορά συνολικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή ότι τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, και τα οικονομικά, και τα τεχνικά, και τα ανθρώπινα, υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών. Προσπαθούμε για το καλύτερο, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα, είμαστε καθ’ οδόν για την επίτευξη τους και η ψήφιση του προϋπολογισμού που όπως είπα είναι από μόνη της ένα επίτευγμα, συνιστά και ένα ορόσημο στην πορεία μας».