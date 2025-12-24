ΚΡΗΤΗ

Ευχές και κάλαντα στον Περιφερειάρχη Κρήτης για τα Χριστούγεννα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Με κάλαντα και χριστουγεννιάτικους ύμνους ευχήθηκε η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου σήμερα το πρωί στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους Αντιπεριφερειάρχες, μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και εργαζόμενους της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον μαέστρο Λεωνίδα Τζωρτζάκη και τα μέλη της φιλαρμονικής για τις εξαιρετικές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τα κάλαντα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, ελπίδα και να δώσουμε ένα χαμόγελο στο συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Περιφερειάρχη και στους Αντιπεριφερειάρχες τα παιδιά από τις δομές του σωματείου γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» που συνοδεύονταν από τον Πρόεδρο του σωματείου Παύλο Σημαντηράκη.

Ακολούθησε η Στρατιωτική Μουσική της 44ης Σ.Δ.Ι. με επικεφαλής τον λοχαγό μουσικού Θανάση Ράντσιο, που έπαιξε κάλαντα των Χριστουγέννων. Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον επικεφαλής και τους μουσικούς για την επίσκεψη και ευχήθηκε χρόνια πολλά.

Τέλος τα κάλαντα στον Περιφερειάρχη, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων, έψαλαν τα μέλη της χορωδίας γυναικείων σωματείων ν. Ηρακλείου «Αγγέλων Ωδή» με επικεφαλής την μαέστρο Κική Καγιαβά και τον πιανίστα Νίκο Φραγκιαδάκη. Ο κ. Αρναουτάκης ευχαρίστησε την κα. Καγιαβά για την επίσκεψη και τα κάλαντα που έψαλε η χορωδία και ευχήθηκε χρόνια πολλά.

