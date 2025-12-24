Ρέθυμνο:Εορταστικό Κλίμα στο Δημαρχείο την παραμονή των Χριστουγέννων

Γιορτινή ήταν η ατμόσφαιρα την παραμονή των Χριστουγέννων στο Δημαρχείο του Ρεθύμνου!

Παραδοσιακά κάλαντα, γιορτινές μελωδίες και χαρούμενα παιδιά έδωσαν τον τόνο της μεγάλης γιορτής ψάλλοντας και τραγουδώντας για την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, την κατανόηση και προπάντων την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων.

Η Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Ρεθύμνου για ακόμα μια φορά απέδωσε άρτια τα κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενώπιον του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη και των εργαζομένων του Δήμου μας.

Την μπάντα της Δημοτικής Φιλαρμονικής διεύθυνε ο Αρχιμουσικός κ. Στέλιος Αποστολάκης.

Τον κ. Δήμαρχο επισκέφθηκαν επίσης χορωδία στρατεύσιμων από το 547 και 548 Τ.Π. Ρεθύμνου με την συνοδεία της Επιλοχία Ελένης Κοντούλη. Με παραδοσιακά όργανα τραγούδησαν τα Κρητικά Κάλαντα αλλά και μαντινάδες αφιερωμένες στον πρώτο πολίτη της πόλης.

Ακολούθησαν μέλη του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών με παραδοσιακές στολές. Τα κάλαντα της Σμύρνης προκάλεσαν συγκίνηση ενώ τα κάλαντα της Σάμου έδωσαν μια διαφορετική νότα στο γιορτινό κλίμα του Δημαρχείου.

Ο κ. Δήμαρχος με κεράσματα και ευχές υποδέχθηκε όλες και όλους τους καλαντιστάδες, αντάλλαξε ευχές και επισήμανε για ακόμα μια φορά, ότι «Η Γέννηση του Χριστού είναι ο θρίαμβος της ζωής! Η προσωπική μας αναγέννηση είναι στάση ζωής! Την κάνουμε πράξη καθημερινά. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους»!