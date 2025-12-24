Το μήνυμα του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για τα Χριστούγεννα

Μήνυμα για τα Χριστούγεννα απέστειλε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν πάντοτε μια ξεχωριστή στιγμή ενότητας, αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι η περίοδος που μας καλεί να σταθούμε δίπλα ο ένας στον άλλον, να μοιραστούμε χαμόγελα και να καλλιεργήσουμε την ελπίδα για το μέλλον.

Ο Δήμος Χερσονήσου παραμένει προσηλωμένος στις αξίες της κοινωνικής συνοχής και της αλληλοστήριξης, ενισχύοντας το πνεύμα της προσφοράς και της αισιοδοξίας. Οι γιορτές είναι ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά με πίστη στις δυνάμεις μας και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις που μας ενώνουν.

Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και δύναμη για το νέο έτος, με αισιοδοξία και αγάπη στις καρδιές μας».