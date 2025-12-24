Ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα: Τι αλλάζει στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνα δεκτή από τη Δημοτική Επιτροπή έγινε η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την ευρεία εφαρμογή του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των 30χλμ/ώρα στις κατοικημένες περιοχές, κατά τη συνεδρίαση του Σώματος στις 23/12.

Η ευρεία εφαρμογή του νέου άρθρου 24 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντάσσεται στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση του στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το νέο μέτρο αφορά όλη την αστική περιοχή της πόλης. Επίσης θα εφαρμοστεί σε όλους τους οικισμούς-χωριά του Δήμου Ηρακλείου από τη στιγμή εισόδου έως και την έξοδο από αυτούς εκτός αν υπάρχει σήμανση που ορίζει μικρότερο όριο ταχύτητας των 30χλμ/ώρα όπου πάντοτε ισχύει το μικρότερο προβλεπόμενο όριο ταχύτητας.

Η ευρεία εφαρμογή του ορίου ταχύτητας των 30χλμ/ώρα προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται οι μονόδρομοι στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, οδοί διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις και οδοί διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα εφόσον δεν υπάρχει ήδη διαφορετική σήμανση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που εφάρμοσε το όριο ταχύτητας των 30χλμ/ώρα σε όλη την Παλιά Πόλη και έχει εφαρμόσει το μέτρο των 30 χιλιομέτρων ήδη σε περισσότερες από 8 περιοχές στις οποίες βρίσκονται σχολικές μονάδες.

Για την ενημέρωση οδηγών και πεζών η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας πρόκειται να προχωρήσει στην αφαίρεση των παλαιότερων σημάνσεων και στην τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο.