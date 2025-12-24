Δήμος Μαλεβιζίου:Σε τροχιά υλοποίησης το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο Γάζι

Τη σύμβαση για το μεγαλύτερο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο Γάζι υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Πρόκειται για το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου,

προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που υλοποιείται σήμερα στον Δήμο Μαλεβιζίου. Ένα έργο που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμμα δεκαετιών, διασφαλίζοντας ότι η ανάπλαση δεν θα είναι απλώς αισθητική, αλλά πλήρης, λειτουργική και κυρίως ασφαλής για όλους.

Με την υλοποίησή του, αντιμετωπίζονται οριστικά τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που ταλαιπωρούσαν επί χρόνια την Ελευθερίου Βενιζέλου, το Γάζι και την ευρύτερη περιοχή της Αμμουδάρας, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς, οδηγούς και επιχειρήσεις. Η παρέμβαση αυτή αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει την ασφάλεια στη βασική οδική αρτηρία που ενώνει το Μαλεβίζι με το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή εκτεταμένων αντιπλημμυρικών δικτύων και συλλεκτήριων αγωγών συνολικού μήκους περίπου 900 μέτρων, από την περιοχή του Ξηροποτάμου έως τη σύνδεσή τους με το υφιστάμενο αντιπλημμυρικό έργο της Αγίας Μαρίνας, εξασφαλίζοντας ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Παράλληλα, το έργο δίνει ουσιαστική λύση στα έντονα προβλήματα που καταγράφονται στο Τσαλικάκι και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, καθώς οι νέοι συλλεκτήριοι αγωγοί θα συγκεντρώνουν όμβρια ύδατα τόσο από τις περιοχές βόρεια της Εθνικής Οδού όσο και από τη Χαλέπα Κεφαλογιάννη, θωρακίζοντας συνολικά τη λεκάνη απορροής.

Το έργο θα εκτελεστεί με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών και ιδίους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου.