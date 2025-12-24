Χανιά:Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Νίκο Καλογερή

To πρόγραμμα των εορταστικών επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συνεχίστηκε χθες, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, με την ΣΜΣ/44 ΣΔΙ η οποία έπαιξε εορταστικές μελωδίες, μεταφέροντας στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή,

τις ευχές του Διοικητή της 5ης Α/Μ ΤΑΞ Ταξίαρχου κ. Νικολάου Κωστάκη (ΑΔΦΧ). Ακολούθησαν οι μικροί μαθητές της 4ης τάξης δημοτικού του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων οι οποίοι έψαλλαν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, ενώ σήμερα, παραμονές Χριστουγέννων, τις ευχές του Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης Υποστράτηγου κ. Στέργιου Καζάκη μετέφερε το Μουσικό Τμήμα του Πεδίου Βολής Κρήτης, υπό τη διεύθυνση του Ανθστή Πυροβολικού (ΠΒ) κ. Ιωάννου Βλάση.

Επισκέφτηκαν επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων υπό τη Διεύθυνση της Αρχιμουσικού κας Χαράς Λαρεντζάκη, και η πρόσφατα συσταθείσα χορωδία της Ενορίας Αγίου Φανουρίου Κάτω Γαλατά, την οποία συνόδευε ο Πρωτοπρεσβύτερος Πάτερ Γεώργιος Σεργάκης και ο μουσικός κ. Στέλιος Γαζιώτης.

Τις εορταστικές επισκέψεις έκλεισαν τα παιδιά του Τοπικού Τμήματος Χανίων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού συνοδευόμενα από την Τοπική Έφορο κα Νέλλη Λαδιά και την Περιφερειακή Έφορο Κρήτης Μαρία Μιχελογιάννη, οι οποίες πρόσφεραν

χριστουγεννιάτικα αναμνηστικά στον κ. Καλογερή, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιο Τσαπάκο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και Προέδρο της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. κ. Ευστράτιο Φλεμετάκη, και τον Ειδικό Σύμβουλο Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αντώνη Παπαδεράκη.

Ο κ. Καλογερής ευχαρίστησε τους μουσικούς και τα παιδιά για την παρουσία και συμβολή τους στο εορταστικό κλίμα, προσφέροντας κεράσματα και ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές για όμορφα Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο Νέο Έτος.