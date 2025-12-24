ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της παραμονής και της ημέρας των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο

Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για μικρούς και μεγάλους, όλες με ελεύθερη είσοδο έπειτα και από την χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ του Υπουργείου Πολιτισμού προς τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.

Το απόγευμα της Τρίτης 23/12 στην Πλατεία Ελευθερίας, η Ελένη Μπετεινάκη ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους με το παραμύθι «Μια φορά και ένα καιρό ήταν … οι καλικάντζαροι!». Λίγο αργότερα η χορωδία του συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου παρουσίασε τη συναυλία «Όπου υπάρχει αγάπη» και η χορωδία Αγγέλων Ωδή «Μελωδίες ντυμένες στο φως».

Για σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων και για αύριο ημέρα των Χριστουγέννων, το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 24/12

Πύλη Ιησού

11:00 Μουσείο Ν. Καζαντζάκη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών με θέμα την επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη.

Πλατεία Ελευθερίας

13:00 Συναυλία από το «LAB Heraklion Music Education»
18:00 Συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και τον Γιάννη Κασσωτάκη «Πάμε να βρούμε ένα αστέρι». Διευθύνει η αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη.
20:00 Παραδοσιακοί χοροί απ’ όλη την Ελλάδα από το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού.

Πέμπτη 25/12

Πύλη Ιησού

o 19:30 Συναυλία με τον Μάνο Παπαδάκη «Τα Απαραίτητα».

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/

