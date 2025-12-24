ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Ενημέρωση για την παραλαβή δωρεάν ξυλείας από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες που έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν ξυλείας ότι μπορούν να προσέλθουν στο Δημαρχείο, στην περιοχή Περιφερειακός Ξηροκάμπου, προκειμένου να παραλάβουν τα καυσόξυλά τους.

Η δράση υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, με στόχο τη συμβολή στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ουσιαστική ανακούφιση των οικογενειών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 24 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη τηλεφωνική γραμμή «Μαζί με τον Δημότη» (15454) και στο τηλέφωνο 28413 40100.

Υπεύθυνος της δράσης είναι ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της...

0
Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για...

Ρέθυμνο:Αλλαγή στο πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου για το...

0
Λόγω των εργασιών συντηρήσεως και ανακαινίσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό...

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της...

0
Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για...

Ρέθυμνο:Αλλαγή στο πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου για το...

0
Λόγω των εργασιών συντηρήσεως και ανακαινίσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Αλλαγή στο πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου για το Άγιο Δωδεκαήμερο
Επόμενο άρθρο
«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της παραμονής και της ημέρας των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της παραμονής και της ημέρας των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για...

Αγωνία στους ξενοδόχους για τα αγροτικά μπλόκα – Ξεκίνησαν οι ακυρώσεις σε δημοφιλείς προορισμούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανησυχία επικρατεί στους ξενοδόχους λόγω των αυξημένων ακυρώσεων για...

Χριστούγεννα: Καλικάντζαροι, κάηδες και βεβελούδες στη λαϊκή παράδοση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιατί οι καλικάντζαροι φοβούνται τη φωτιά και κατουρούν τη...

Παραμονή Χριστουγέννων: Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά με τα εμπορικά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST