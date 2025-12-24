ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Αλλαγή στο πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου για το Άγιο Δωδεκαήμερο

Ημερομηνία:

Λόγω των εργασιών συντηρήσεως και ανακαινίσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης, η Επίσημη Δοξολογία επί τη ενάρξει του Νέου έτους, κατά την 1η Ιανουαρίου 2025, καθώς και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

και η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, κατά τη Μεγάλη Εορτή των Θεοφανείων, 6η Ιανουαρίου 2025, θα τελεσθούν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Παρατίθενται οι σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα του Αγίου Δωδεκαημέρου:

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου.
– 10.30 π.μ. Η Δοξολογία επί τη ενάρξει του Νέου Έτους.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

– 7.00 π.μ. Ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ο Μέγας Αγιασμός.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού θα εκκινήση λιτανευτική πομπή εκ του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων προς τον Ενετικόν Λιμένα της πόλεως Ρεθύμνης, όπου θα πραγματοποιηθή η τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και ο Αγιασμός των υδάτων.

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της...

0
Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για...

Λασίθι:Ενημέρωση για την παραλαβή δωρεάν ξυλείας από...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες που έχουν...

Προηγούμενο άρθρο
Στον «αέρα» η νέα ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Ενημέρωση για την παραλαβή δωρεάν ξυλείας από τον Δήμο Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
