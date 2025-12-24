Στον «αέρα» η νέα ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στη διεύθυνση www.imra.gr, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας της.

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία hotsoft.gr, με σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ξεχωρίζει για το πλούσιο περιεχόμενό της, τη φιλική πλοήγηση και τη λειτουργικότητά της, προσφέροντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και δράσεις. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω την επικοινωνία με τους πιστούς και την τοπική κοινωνία.

Η νέα ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, που αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας στην έγκυρη ενημέρωση και την εξωστρέφεια των θεσμών.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου