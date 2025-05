Το Poseidonion Grand Hotel υποδέχεται τη νέα σεζόν με μια ανανεωμένη εμπειρία φιλοξενίας

Οι πόρτες του Poseidonion Grand Hotel, του ιστορικού ξενοδοχείου των Σπετσών άνοιξαν ξανά, στην καρδιά της άνοιξης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν και μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας φιλοξενίας. Με ανανεωμένους χώρους και εμπλουτισμένες γαστρονομικές προτάσεις, το εμβληματικό ξενοδοχείο ενισχύει τη διαχρονική του γοητεία και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική φιλοξενία στο αγαπημένο νησί του Αργοσαρωνικού.

Ανανεωμένοι χώροι, διαχρονικές εμπειρίες

Φέτος, το Poseidonion Grand Hotel υποδέχεται τους επισκέπτες του ανανεωμένο, έχοντας ολοκληρώσει μία σειρά από παρεμβάσεις στους χώρους του που αποτυπώνουν με αρμονία την ιστορία και τη σύγχρονη αισθητική του. Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν εκ νέου αγαπημένα σημεία του ξενοδοχείου όπως τον εσωτερικό χώρο του εστιατορίου On the Verandah που επανασυστήνεται σε μια cosy εκδοχή αλλά και τον ανανεωμένο χώρο της πισίνας, το ιδανικό σημείο για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Το 2025, το Poseidonion Grand Hotel ενισχύει τη γαστρονομική του ταυτότητα με νέες δημιουργικές προτάσεις και προσεκτικά επιμελημένα μενού σε όλα τα εστιατόριά του.

To εστιατόριο Library Brasserie αποτελεί σημείο συνάντησης καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, καλωσορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε ένα ταξίδι κλασικών κι αγαπημένων γεύσεων. Στο βραβευμένο On the Verandah η μεσογειακή κουζίνα βρίσκει την πιο νόστιμη εκδοχή της με εμπνευσμένες δημιουργίες εκλεπτυσμένων γεύσεων να πρωταγωνιστούν.

Το Bostani του Ποσειδωνίου ζωντανεύει μια αυθεντική farm-to-table εμπειρία, φέρνοντας στο πιάτο των φιλοξενούμενων τα πιο φρέσκα προϊόντα από την παραγωγή του κτήματος σε μια πανέμορφη τοποθεσία στην εξοχή των Σπετσών. Σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, στο Palms the Bar οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν από νωρίς το απόγευμα δροσιστικά cocktails σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό στην αυλή του Ποσειδωνίου ενώ την εμπειρία συμπληρώνει ένα ολοκαίνουργιο sushi μενού που θα εντυπωσιάσει τους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας.

Από τη χαλαρή ατμόσφαιρα του Library Brasserie και το κομψό περιβάλλον του εστιατορίου On the Verandah, στην περίφημη βεράντα του Ποσειδωνίου, μέχρι τη ζωντάνια του Palms the Bar, κάθε χώρος προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία. Μαζί, συνθέτουν ένα γαστρονομικό ταξίδι που τιμά την ελληνική κουζίνα και εμπλουτίζεται με σύγχρονες γευστικές αναζητήσεις το οποίο μπορούν να απολαύσουν τόσο οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου όσο και οι επισκέπτες του νησιού.

Ευεξία και χαλάρωση

Οι επισκέπτες του Poseidonion Grand Hotel έχουν την ευκαιρία να μυηθούν σε έναν ξεχωριστό κόσμο ευεξίας στο Idolo Spa και να απολαύσουν τη γαλήνη της πισίνας, ή να αφεθούν στα έμπειρα χέρια των beauty experts. Την ίδια στιγμή οι εραστές της Τέχνης θα ανακαλύψουν μια μοναδική συλλογή έργων από την Artion Galleries που εκτίθενται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου καθώς και μια υπέροχη συλλογή κοσμημάτων από μια ομάδα ταλαντούχων σχεδιαστών με διεθνή παρουσία την οποία επιμελείται το Kiki & Eros Jewelry.

Επίσης μια πρωτότυπη κολεξιόν ρούχων, κοσμημάτων και αξεσουάρ, ιδανικά για τις μέρες και τις νύχτες του καλοκαιριού στις Σπέτσες, φιλοξενείται στην Mageia Boutique by Ileana Makri.

Βιωσιμότητα και σεβασμός στο περιβάλλον

Το Poseidonion Grand Hotel παραμένει απόλυτα αφοσιωμένο στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία, ενισχύοντας συνεχώς τις πρακτικές του για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Με την πλήρη απομάκρυνση των πλαστικών μιας χρήσης και την αναβάθμιση των συστημάτων κλιματισμού, το ξενοδοχείο συμβάλλει στην αειφορία, προσφέροντας στους επισκέπτες του μια φιλοξενία που σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον. Παράλληλα, οι εξωτερικοί χώροι του αναδιαμορφώνονται με οικολογικές παρεμβάσεις, που συνδυάζουν την αισθητική με τη λειτουργικότητα και ενισχύουν την αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Venues για αξέχαστες περιστάσεις

Με μια παράδοση 110 ετών στην φιλοξενία, το Poseidonion Grand Hotel συνεχίζει να προσφέρει tailor-made υπηρεσίες για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιλέγοντας ανάμεσα στους μοναδικούς χώρους του ξενοδοχείου, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες του νησιού, όπως το Cine Titania, το Bostani, η βιολογική φάρμα του Ποσειδωνίου για μια αυθεντική farm-to-table εμπειρία μέσα στη φύση των Σπετσών και το Paradise Beach στην Αγία Μαρίνα, κάθε εκδήλωση μετατρέπεται σε ένα άψογα οργανωμένο και αξέχαστο γεγονός, με την υποστήριξη εξειδικευμένων συνεργατών που εγγυώνται το ιδανικό αποτέλεσμα.

Tο Poseidonion Grand Hotel παραμένει σταθερός πυλώνας πολιτιστικών και αθλητικών πρωτοβουλιών και όπως κάθε χρόνο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως την Αρμάτα, το A Weekend in Tweed και πολλές ακόμα. Από πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες μέχρι επιλογές για ψυχαγωγία, το Ποσειδώνιο παραμένει στην πρώτη γραμμή, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών του και συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των Σπετσών.

-Τέλος-

Περισσότερα για το Poseidonion Grand Hotel

Το Poseidonion Grand Hotel αποτελεί σημείο αναφοράς του νησιού των Σπετσών. Γνωστό ως το “κόσμημα των Σπετσών” χρονολογείται από το 1914 και χαρακτηρίζεται από το αρχιτεκτονικό του στιλ, επηρεασμένο από εκείνα της Γαλλικής Ριβιέρας.

Έπειτα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών ανακαίνισης το 2009, το Ποσειδώνιο επαναλειτούργησε ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο αντάξιο με τα πρότυπα του 21ου αιώνα. Οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε 44 δωμάτια και 8 σουίτες, όλα κομψά διακοσμημένα με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου. Το Poseidonion Grand Hotel βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής των Σπετσών και κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην πλειονότητα των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί.

Έχει αναπτύξει επίσης μια ξεχωριστή γαστρονομική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες τοπικής παραγωγής και οργανικά προϊόντα από το μποστάνι του. Το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας στο spa και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Μπορεί να φιλοξενήσει επιχειρηματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και γαμήλιες δεξιώσεις σε ένα πλήθος διαφορετικών venues ενώ παρέχει και υπηρεσίες catering.