Τουρισμός: Στα 22,385 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο δεκάμηνο

Οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν τα 2,252 δισ. ευρώ τον φετινό Οκτώβριο από 2,082 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2024

Ανοδικά συνεχίζει να κινείται ο τουρισμός και τον Οκτώβριο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι τουριστικές εισπράξεις άγγιξαν τα 22,385 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος του 2025, από 20,554 δισ. ευρώ το 2024.

Σε σύγκριση με το Οκτώβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,2%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9%. Οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν τα 2,252 δισ. ευρώ τον φετινό Οκτώβριο από 2,082 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Ψηλά οι πληρότητες στις γιορτές

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ζήτηση για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Aribnb) κατά τη φετινή χειμερινή σεζόν.

Σε πολλούς ορεινούς προορισμούς οι πληρότητες για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς αγγίζουν το 90%, με τη διαθεσιμότητα να περιορίζεται καθημερινά. Οι πρώτες ενδείξεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ιδιαίτερα θετικές καθώς ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε νέες εναλλακτικές επιλογές.

Αν η φετινή εορταστική κίνηση κινηθεί όπως προδιαγράφεται, το 2025 μπορεί να καταγραφεί ως μία από τις καλύτερες χρονιές σε φορολογικές εισπράξεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα έχει εξελιχθεί στο πιο δημοφιλές πάρκο της χώρας για τα Χριστούγεννα, με την περιοχή να σημειώνει ήδη πληρότητα 90%. Το ίδια και σε Μετέωρα, Περτούλι, Μουζάκι και Λίμνη Πλαστήρα.

Πολύ δημοφιλείς είναι και προορισμοί της Πελοποννήσου, τόσο οι ορεινοί -Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα, Καρύταινα-, που έχουν πια γεμίσει, όσο και οι πόλεις όπως η Καλαμάτα και το Ναύπλιο, που έχουν κάποιες λίγες επιλογές ακόμα διαθέσιμες.

Στην Αράχοβα, οι κρατήσεις αγγίζουν το 90%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 780 ευρώ, στο Μέτσοβο οι κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής κυμαίνεται από 1.100 ευρώ. Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς για Χριστούγεννα και οι κρατήσεις αγγίζουν το 85%.