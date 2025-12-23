Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης

Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για πετρέλαιο θέρμανσης.
Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 124,2 εκατ. ευρώ, το οποίο πιστώθηκε σε 1.168.945 δικαιούχους. Τα χρήματα καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της ΑΑΔΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου 2025 υποβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 1,23 εκατ. αιτήσεις για το επίδομα.
Αναλυτικά:
- 363.224 αιτήσεις αφορούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα
- 867.524 αιτήσεις αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα
Από αυτές τις αιτήσεις καταβλήθηκε προκαταβολή:
31,28 εκατ. ευρώ σε 310.773 δικαιούχους για ηλεκτρικό ρεύμα
92,93 εκατ. ευρώ σε 858.172 δικαιούχους για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα
Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση, στην πλατφόρμα myAADE, χωρίς φυσική παρουσία των δικαιούχων.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):
Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00
Ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας my1521, όλο το 24ωρο
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ