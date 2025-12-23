ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για πετρέλαιο θέρμανσης.

Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 124,2 εκατ. ευρώ, το οποίο πιστώθηκε σε 1.168.945 δικαιούχους. Τα χρήματα καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της ΑΑΔΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου 2025 υποβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 1,23 εκατ. αιτήσεις για το επίδομα.

Αναλυτικά:

  • 363.224 αιτήσεις αφορούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα
  • 867.524 αιτήσεις αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα

Από αυτές τις αιτήσεις καταβλήθηκε προκαταβολή:

  • 31,28 εκατ. ευρώ σε 310.773 δικαιούχους για ηλεκτρικό ρεύμα

  • 92,93 εκατ. ευρώ σε 858.172 δικαιούχους για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση, στην πλατφόρμα myAADE, χωρίς φυσική παρουσία των δικαιούχων.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00
Ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας my1521, όλο το 24ωρο

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia

0
Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς στα χέρια...

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσφερε 50.000 ευρώ για...

0
Συγκινημένος, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ εξέφρασε τη βαθιά του...

Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia

0
Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς στα χέρια...

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσφερε 50.000 ευρώ για...

0
Συγκινημένος, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ εξέφρασε τη βαθιά του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσφερε 50.000 ευρώ για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς
Επόμενο άρθρο
Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς στα χέρια...

Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...

Panettone: Ο ιταλικός θεσμός των Χριστουγέννων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πώς ένα κέικ που γεννήθηκε από ανάγκη (ή, κατά...

Χριστουγεννιάτικες ευχές Δήμου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης το Δημοτικό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST