Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσφερε 50.000 ευρώ για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς

Σε μια σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης προχώρησε ο Όμιλος Alter Ego Media και προσωπικά ο πρόεδρός του, κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία της Εκκλησίας με τον ενημερωτικό τομέα του σταθμού.

Από τον ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, κ. Σταμάτης Μαλέλης, συνεχάρη την Πειραϊκή Εκκλησία για τη διαχρονική κοινωνική της προσφορά, με αφορμή τον φετινό ραδιομαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε από νωρίς το πρωί.

Ο κ. Μαλέλης ανακοίνωσε με χαρά την απόφαση του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη και της Alter Ego Media να προσφέρουν το ποσό των 50.000 ευρώ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του ραδιομαραθωνίου και των δράσεων αλληλεγγύης της Μητρόπολης.

«Το MEGA είναι και θα παραμείνει συνεχώς στο πλευρό της Πειραϊκής Εκκλησίας», υπογράμμισε ο κ. Μαλέλης, επισημαίνοντας τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου για κοινωνική προσφορά και στήριξη όσων έχουν ανάγκη.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο κ. Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για μια «αδιάπτωτη προσφορά» που αποτελεί σταθερή στάση ζωής και όχι περιστασιακή πράξη.

Κλείνοντας, ο Μητροπολίτης Πειραιώς χαρακτήρισε τη δράση αυτή ως έναν «συναγερμό αγάπης», στον οποίο συμμετέχουν ενεργά η ηγεσία και τα στελέχη του ομίλου, ευχαριστώντας θερμά τον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιάννη Βρέντζο, τον κ. Σταμάτη Μαλέλη, τον κ. Κώστα Σούσουλα και ολόκληρο το επιτελείο του τηλεοπτικού σταθμού.