Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου-Κω

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω προχωρά ο ΑΔΜΗΕ. Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), με συνολικό μήκος καλωδίων 1.290 χλμ., αμφίδρομης ροής ισχύος και συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1.000 MW.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω αποτελεί τη δεύτερη υποβρύχια γραμμή τεχνολογίας HVDC που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, μετά τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μέσω της οποίας τα Δωδεκάνησα θα ενσωματωθούν στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ και η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η διασύνδεση Κορίνθου-Κω θα επιτρέψει, στη συνέχεια, την ενσωμάτωση της Ρόδου και της Καρπάθου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC), αναβαθμίζοντας την ασφάλεια ηλεκτροδότησης πολλών ακόμη μικρότερων νησιών των Δωδεκανήσων, τα οποία τροφοδοτούνται εμμέσως από καλώδια μέσης τάσης.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα προσφέρει μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω της απόσυρσης των ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μέχρι σήμερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, συνεισφέροντας επίσης στη σημαντική ελάφρυνση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που επιμερίζονται σε όλους τους καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αξιολογήσει θετικά το έργο και έχει προγραμματιστεί η υπογραφή δανειακής σύμβασης για τη συνολική χρηματοδότηση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων στις αρχές του 2026. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ έχει υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω επιχορήγησης από το Tαμείο Απανθρακοποίησης Νησιών ενώ θα υποβληθεί αίτημα εντός Ιανουαρίου και για επιχορήγηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με...

Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Παράταση για την υποβολή...

Έως 31 Ιανουαρίου 2026. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών...

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026
Ηράκλειο:Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ στη ΣΕΑΠ

Ηράκλειο:Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ στη ΣΕΑΠ
Κλιμάκιο της Κ.Ο. Κρήτης του ΚΚΕ αποτελούμενο από τον...

Υδροδότηση Ηρακλείου: Το 2022 η υδροδότηση είχε αναλογία 1 προς 1 από γεωτρήσεις και Αποσελέμη. Το 2025 έχει αναλογία 10 προς 1

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ο συνδυασμός της λειψυδρίας με την τεχνική...

Δήμος Πλατανιά : “ «Άσκηση επί χάρτου» Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
“ «Άσκηση επί χάρτου» Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο Κατασχέθηκαν...

