Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε 35χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σειρά δολοφονιών που συνδέονται με τον κόσμο της λεγόμενης «Greek Mafia». Ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε κάθειρξη 35 ετών και χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2023. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του σε ακόμη μία δολοφονία μέλους της Greek Mafia, η οποία είχε σημειωθεί έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο.

Ο καταζητούμενος, ομογενής ρωσικής καταγωγής, εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου σε κατοικία στα Καλύβια Αττικής, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών υπηρεσιών και της ΕΚΑΜ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στην εμφάνισή του, προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό.

Κατά την έρευνα στο σπίτι όπου κρυβόταν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι, γεμιστήρα με 14 φυσίγγια, έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, τραπεζική κάρτα τρίτου προσώπου, μαχαίρι, πέντε κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης...

Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για πετρέλαιο θέρμανσης. Ολοκληρώθηκε η...

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσφερε 50.000 ευρώ για...

Συγκινημένος, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ εξέφρασε τη βαθιά του...

