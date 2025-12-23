ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα αγροτεμάχια – Ποιους αφορά

Από σήμερα, Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις περιπτώσεις αγροτεμαχίων μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων που δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ ή και ΑΤΑΚ, σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας, με έμφαση στην Κεντρική Μακεδονία.
Παράλληλα επισημαίνεται πως έως και την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η διαδικασία, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα επεξεργαστούν, προκειμένου οι δικαιούχοι να συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 15/1/2026. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, και εφόσον υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι και 13/1/2026, θα συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 30/1/2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μέτρο 23: Τι ισχύει για τις πληρωμές
Ενώ όσον αφορά στο Μέτρο 23, ο Οργανισμός επισημαίνει σε ανακοίνωση του πως βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των πληρωμών του. Έχουν καταβληθεί 157,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 177,5 εκατ. ευρώ του Μέτρου, ενώ τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής πραγματοποιήθηκε νέος διασταυρωτικός έλεγχος, ο οποίος επέτρεψε την αποδέσμευση αγροτεμαχίων που δεν παρουσίαζαν πρόβλημα.
Στην πρώτη πληρωμή, ο διασταυρωτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΑΦΜ, με αποτέλεσμα 10.990 ΑΦΜ να μην πληρωθούν στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του αριθμού αγροτεμαχίων που είχαν δηλώσει.
Σε δεύτερο στάδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε αναλυτικό διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, γεγονός που καθιστά δυνατή την πληρωμή των αγροτεμαχίων για τα οποία δεν διαπιστώθηκε κανένα ζήτημα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος παραγωγός δεν είχε πληρωθεί καθόλου στην πρώτη πληρωμή.
Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των γεωργών μέσω του Μέτρου 23 δηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 677.318 αγροτεμάχια.
Μετά τον νέο διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, προέκυψε ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε 11.219 αγροτεμάχια, δηλαδή σε μόλις 1,66% του συνόλου.
Κατά συνέπεια, το 98,34% των αγροτεμαχίων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και εντάσσεται κανονικά στην πληρωμή, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική συρρίκνωση των εκκρεμοτήτων μετά τη μετάβαση από έλεγχο σε επίπεδο ΑΦΜ σε έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου.
Διευκρινίζεται επίσης ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς έλεγχο ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν προϋπόθεση καταβολής ενισχύσεων για το έτος 2024.
Οι ενστάσεις
Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 έως και για 1 μήνα στηνπλατφόρμα για τα αγροτεμάχια που παραμένουν προσωρινά σε εκκρεμότητα.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου των ενστάσεων, τα ποσά που θα αντιστοιχούν στους δικαιούχους θα καταβάλλονται ανά 15νθήμερο.
