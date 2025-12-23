ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίοι Καραλής, Πλευρίτου και Εθνική πόλο γυναικών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι νικητές των φετινών βραβείων.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες. Κατά την ετήσια γιορτή του ΠΣΑΤ, ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανο Ντούσκο που συμπλήρωσαν την τριάδα.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες βραβεύτηκαν:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα, τακεβοντό (Ελένη Νέστορα τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρων (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια)

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με...

0
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της...

0
Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, οι τιμές επιδότησης παραμένουν...

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με...

0
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της...

0
Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, οι τιμές επιδότησης παραμένουν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ
Επόμενο άρθρο
Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, πλαισιώνεται με ένα φαντασμαγορικό...

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

ΠΚ team ΠΚ team -
Θρίλερ στην Τουρκία. Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή...

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, οι τιμές επιδότησης παραμένουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST