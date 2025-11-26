Τραγωδία 19χρονου Ραφαήλ: «Κατά το άνοιγμα του κουτιού απασφάλισε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας»

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από τον Στρατό και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Την Παρασκευή η κηδεία του άτυχου νεαρού.
“Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία”. Αυτή φέρεται να είναι η πληροφόρηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς την οικογένεια για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ, φυσικά, οι έρευνες συνεχίζονται. Όλα τα στοιχεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως και πάλι θα αξιολογηθούν και θα σταθμιστούν όλες οι πτυχές και όλες οι παράμετροι.
Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr υπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.
Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαφύγει τον κίνδυνο ζωής, αν και, δυστυχώς, υπάρχει ο ακρωτηριασμός στο χέρι.
Ραφαήλ Γαλυφιανάκης
Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.
Cretalive