Τραγωδία στη Μεσαρά: Έφυγε από τη ζωή η 12χρονη μετά το σοβαρό τροχαίο – Υπέκυψε στα τραύματά της

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 12χρονη που είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο δυστύχημα στη Μεσαρά, το πρωί της Τετάρτης, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το άτυχο κορίτσι, μαθήτρια της Στ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου στον Δήμο Φαιστού, υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, 30 Απριλίου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. σύμφωνα με το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά.

Η ανήλικη νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους συμμαθητές και τους κατοίκους της περιοχής.