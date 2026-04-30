ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Έφυγε από τη ζωή η 12χρονη μετά το σοβαρό τροχαίο – Υπέκυψε στα τραύματά της

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 12χρονη που είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο δυστύχημα στη Μεσαρά, το πρωί της Τετάρτης, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το άτυχο κορίτσι, μαθήτρια της Στ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου στον Δήμο Φαιστού, υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, 30 Απριλίου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. σύμφωνα με το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά.

Η ανήλικη νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους συμμαθητές και τους κατοίκους της περιοχής.

Ηράκλειο:Το Γυμνάσιο Μοιρών πενθεί για τη μαθήτρια...

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του Γυμνασίου Μοιρών Ηρακλείου, συγκλονίστηκαν...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Παρασκευή 1...

Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Αλέξης Τσίπρας από το Ηράκλειο: σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και κάλεσμα για νέα προοδευτική ανασύνθεση
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Παρασκευή 1 Μαΐου
Ηράκλειο:Το Γυμνάσιο Μοιρών πενθεί για τη μαθήτρια του

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του Γυμνασίου Μοιρών Ηρακλείου, συγκλονίστηκαν...

Δημόσιος Διάλογος και Διεκδίκηση για τη Νέα ΚΑΠ 2028–2034 από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Παρασκευή 1 Μαΐου

Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ρέθυμνο:Ιερό Μνημόσυνο και τρισάγιο για την ψυχή του Παύλου Βλαστού στο Βυζάρι του Δήμου Αμαρίου

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Βυζάρι...

