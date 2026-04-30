Global Sumud Flotilla: Αναχαίτιση του στόλου ανοιχτά της Κρήτης

Ισραηλινά πλοία αναχαίτισαν σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, 600 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα, σε μία αιφνιδιαστική επίθεση ανοιχτά της Κρήτης. Η στιγμή της αναχαίτισης.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, με drones, τεχνολογία παρεμβολής επικοινωνιών και ένοπλες ομάδες τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με τους οργανωτές και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Στρατιωτικά ταχύπλοα που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ισραηλινά, με λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, πλησίασαν τα πλοία μας και ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να πάνε στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να γονατίσουν», γνωστοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση η αποστολή βοήθειας του Διεθνούς Στόλου μέσα από τα κανάλια του Global Sumud Flotilla.

Η αποστολή, η οποία είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έγραψε ότι «οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάρκες περικύκλωσαν τα σκάφη παράνομα σε διεθνή ύδατα και απείλησαν τους εθελοντές ότι θα τους απαγάγουν και θα κάνουν χρήση βίας».

Η επικοινωνία με 11 σκάφη χάθηκε και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 7 από τα 58 σκάφη της αποστολής είχαν καταληφθεί ανοικτά της Κρήτης.

Israeli forces have intercepted around a dozen Gaza-bound aid boats from the Global Sumud Flotilla in international waters near the Greek island of Crete, more than 1,000km from Israel. Organisers call it an illegal attack on civilians in international waters.

Ο Γκουρ Τσάμπαρ, εκπρόσωπος της Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, χαρακτήρισε την κατάληψη των σκαφών ως «άμεση επίθεση σε αφοπλισμένα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα». Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Al Jazeera από το Τορόντο, ο Τσάμπαρ δήλωσε ότι η επίθεση στη θάλασσα σημειώθηκε «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ», με τη αποστολή να «περιβάλλεται και να απειλείται με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η κατάληψη αυτών των σκαφών ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στη θάλασσα», είπε ο Τσάμπαρ.

«Είναι κρίσιμο να δράσουν όλες οι κυβερνήσεις τώρα. Κάθε κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προστατεύσει τους πάνω από 400 πολίτες που βρίσκονται πάνω στα σκάφη και να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο. Η σιωπή σε αυτό το σημείο είναι απόλυτη συνέργεια».

Αιφνιδιαστική επίθεση 600 ναυτικά μίλια από τη Γάζα

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα ότι η αποστολή «σταμάτησε πριν πλησιάσει την περιοχή μας» και ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έδρασαν με «αποφασιστικότητα» απέναντι σε μια ομάδα «παράλογων που αναζητούν προσοχή».

Ο Ταρίκ Ρα’ουφ, συγγραφέας και ακτιβιστής που βρίσκεται πάνω σε ένα από τα σκάφη, είπε στο Al Jazeera πώς η αποστολή περικυκλώθηκε από μεγάλα ισραηλινά πολεμικά πλοία από τα οποία αναπτύχθηκαν μικρότερα στρατιωτικά ταχύπλοα.

«Από τα πολεμικά αυτά πλοία, μια σειρά μικρών ταχυπλόων στρατιωτικών σκαφών άρχισαν να περιβάλλουν πολλά από τα σκάφη μας. Τα drones μάς περιτριγύριζαν και μας έφεγγαν με φώτα. Και δεχτήκαμε μηνύματα από τον ισραηλινό στρατό μέσω του ραδιοφώνου, που μας έλεγαν ότι παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο και ότι πρέπει να σταματήσουμε», δήλωσε ο Ρα’ουφ.

Η επιχείρηση του Ισραήλ διήρκεσε αρκετές ώρες, και ο Ρα’ουφ δήλωσε ότι η αποστολή βρισκόταν σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη όταν άρχισε η ισραηλινή επιδρομή. «Βρισκόμαστε σε διεθνή ύδατα, και αυτό είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές από το Ισραήλ, διότι είμαστε πολύ μακριά από τη Γάζα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του ισραηλινού στρατού που μοιράστηκαν πληροφορίες για την επιδρομή στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης «ο στόχος ήταν ο αιφνιδιασμός σε μια επίθεση τόσο μακριά από τη Γάζα».

Τα σκάφη της αποστολής εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου 600 ναυτικά μίλια από τη Γάζα (1.111 χλμ.), ενώ η προηγούμενη πιο απομακρυσμένη σύλληψη από το Ισραήλ φιλανθρωπικού σκάφους ήταν 72 ναυτικά μίλια (133 χλμ.) από την παλαιστινιακή επικράτεια.

Περισσότερα από 50 σκάφη που μετέφεραν ακτιβιστές από πολλές χώρες ξεκίνησαν από την Ιταλία την Κυριακή προς τη Λωρίδα της Γάζας, με τους διοργανωτές να την χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική φιλανθρωπική αποστολή που επιδιώκει να φτάσει στην πολιορκούμενη παλαιστινιακή περιοχή, όπου παραμένει αποκλεισμένη από τον ισραηλινό στρατό.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο ισραηλινός στρατός παρενέβη σε περίπου 40 σκάφη της Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla καθώς μετέφεραν βοήθεια στην Γάζα, συλλαμβάνοντας πάνω από 450 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και ο εγγονός του Νοτιοαφρικανού ηγέτη Νέλσον Μαντέλα, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου αρκετοί από τους ακτιβιστές κατήγγειλαν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ενώ ήταν υπό κράτηση. Στη συνέχεια απελάθηκαν.