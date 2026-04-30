«Απουσία του Δημάρχου Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, κατά το διάστημα από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026,θα βρίσκεται σε υπηρεσιακές υποχρεώσεις εκτός Δήμου.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου θα συμμετάσχει στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕ.ΠΑ.Ν.), όπου είναι μέλος και Α΄ Αντιπρόεδρος.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελλνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.ΔΑ.Π.).

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.