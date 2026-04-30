Αντιδράσεις από τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου -Κρήτης -Χίου για την κατάργηση Τοπικών Επιτροπών ΙΚΑ από 1/01/2027

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΡΟΔΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ – ΧΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΟΙΝ.

Βουλευτές Δωδεκανήσου – Βουλευτές Κρήτης – Βουλευτές Χίου

Θέμα: «Κατάργηση Τοπικών Επιτροπών ΙΚΑ από 1/01/2027 – Σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για εργαζομένους και συνταξιούχους»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου-Κρήτης-Χίου εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική μας αντίθεση στην οριστική κατάργηση των Τοπικών Επιτροπών του ΙΚΑ (e-ΕΦΚΑ), η οποία σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μια απλή διοικητική μεταβολή. Αποτελεί μία βαθιά κοινωνική τομή, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων και –κυρίως- συνταξιούχων.

Οι Τοπικές Επιτροπές είναι ένας θεσμός ουσιαστικής προστασίας αφού δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να διεκδικήσει το δίκιο του άμεσα, χωρίς κόστος, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, με γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Με την κατάργησή τους, καταργείται στην πράξη η εύκολη και άμεση πρόσβαση του πολίτη στη δικαίωση, μεταφέρεται το βάρος στον ίδιο τον ασφαλισμένο, ο οποίος θα αναγκάζεται να προσφεύγει σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, απομακρύνεται η διαδικασία από τις τοπικές κοινωνίες και συγκεντρώνεται σε κεντρικά επίπεδα.

Οι μεγαλύτερες, όμως, επιπτώσεις θα είναι στις κοινωνίες. Για έναν εργαζόμενο ή ένα συνταξιούχο σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Χίος, η κατάργηση αυτή πρακτικά σημαίνει:

• Αδυναμία προσφυγής λόγω κόστους

• Υποχρεωτική μετακίνηση σε μεγάλα αστικά κέντρα, ακόμη και στην Αθήνα

• Ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και οικονομική επιβάρυνση, που σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, αδύνατη.

Ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους, ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, με περιορισμένα εισοδήματα και αυξημένες ανάγκες, η εξέλιξη αυτή είναι κοινωνικά άδικη και πρακτικά απαγορευτική.

Στην ουσία, δημιουργείται ένα σύστημα όπου ο πιο αδύναμος πολίτης δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι απρόσωπος μηχανισμός. Είναι πυλώνας κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Η κατάργηση των Τοπικών Επιτροπών αποδυναμώνει αυτόν τον πυλώνα, αφαιρώντας από τον πολίτη ένα βασικό εργαλείο προστασίας και ελέγχου.

Αντί για κατάργηση, απαιτείται ενίσχυση, στελέχωση και εκσυγχρονισμός των Επιτροπών ώστε να λειτουργούν πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο κοντά στον πολίτη.

Σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο διοικητικά, αλλά κυρίως, κοινωνικά κριτήρια.

Γιατί μια πολιτική που δυσκολεύει τον εργαζόμενο και αποκλείει το συνταξιούχο από τη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΡΟΔΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ-ΧΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ο Πρόεδρος ΕΚ ΡΟΔΟΥ: ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Πρόεδρος ΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο Πρόεδρος ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ: ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος ΕΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Πρόεδρος ΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο Πρόεδρος ΕΚ ΧΙΟΥ: ΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ