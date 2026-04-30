Ρέθυμνο:Ιερό Μνημόσυνο και τρισάγιο για την ψυχή του Παύλου Βλαστού στο Βυζάρι του Δήμου Αμαρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Βυζάρι το πρωί (07:00-11:00) Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στον Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου για την ψυχή του Παύλου Βλαστού και θα ακολουθήσει Τρισάγιο στον τάφο του. Ακολούθως και ώρα 12:00,

στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμαρίου «Άγιος Νεκτάριος» στον Φουρφουρά, θα πραγματοποιηθεί συναυλία Εκκλησιαστικής Μουσικής με ύμνους από το αρχείο του Παύλου Βλαστού. Τους ύμνους θα αποδώσει η χορωδία και ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής « Παύλος Βλαστός» με χοράρχη τον Αντώνιο Μιχελουδάκη.

Η παραπάνω εκδήλωση είναι στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων από το θάνατο του Παύλου Βλαστού. Η Χορωδία και Ορχήστρα «Παύλος Βλαστός» οργανώνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ,

την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, τον Δήμο Αμαρίου και την Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ηράκλειο:Το Γυμνάσιο Μοιρών πενθεί για τη μαθήτρια...

0
Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του Γυμνασίου Μοιρών Ηρακλείου, συγκλονίστηκαν...

Δημόσιος Διάλογος και Διεκδίκηση για τη Νέα...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή...

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Το Γυμνάσιο Μοιρών πενθεί για τη μαθήτρια του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του Γυμνασίου Μοιρών Ηρακλείου, συγκλονίστηκαν...

Δημόσιος Διάλογος και Διεκδίκηση για τη Νέα ΚΑΠ 2028–2034 από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Παρασκευή 1 Μαΐου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Αντιδράσεις από τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου -Κρήτης -Χίου για την κατάργηση Τοπικών Επιτροπών ΙΚΑ από 1/01/2027

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΡΟΔΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Πρωθυπουργό της...

