ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Δύο 16χρονα παιδιά νεκρά σε τρομακτικό τροχαίο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

To τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στην Κορησό στην Καστοριά με θύματα δύο νέους ανθρώπους.
Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, στην Καστοριά με θύματα δύο ανήλικους.

Το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα. Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι -ένα αγόρι και ένα κορίτσι- ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και συνετρίβη με σφοδρότητα.

Το όχημα μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα (στη φωτογραφία πάνω από ΕΡΤ), καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Τους αναζητούσαν οι γονείς τους
Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ...

0
Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

Επείγουσα ερώτηση Αποστολάκη: Στήριξη στους κτηνοτρόφους της...

0
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, κατέθεσε ερώτηση στη...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ...

0
Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

Επείγουσα ερώτηση Αποστολάκη: Στήριξη στους κτηνοτρόφους της...

0
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, κατέθεσε ερώτηση στη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST