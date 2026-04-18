Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ μία γυναίκα έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά όσο και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει, έχοντας ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να οφείλεται σε διαρροή υγραερίου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν, περίπου μία ώρα αργότερα, να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων, συνεχίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Οι τραυματίες και τα θύματα
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα που νοσηλεύεται είναι περίπου 80 ετών και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Μία άλλη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, επίσης χωρίς τις αισθήσεις του.

