Vantarakis Hotel Collection: Παγκόσμια Διάκριση στα Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2025

Η Vantarakis Hotel Collection γιορτάζει νέες σημαντικές διακρίσεις στα Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ποιότητα και την αυθεντική φιλοξενία που προσφέρει.

Ξεχωριστή τιμή αποτελεί η απονομή του βραβείου “Travelers’ Choice – Best of the Best” στο Anemos Luxury Grand Resort, κατατάσσοντάς το στο κορυφαίο 1% των ξενοδοχείων παγκοσμίως.

Παράλληλα, τρία ακόμη ξενοδοχεία του Ομίλου έλαβαν το Travelers’ Choice Award 2025:

• Το Eliros Mare Beachfront Poem Hotel, για την προνομιακή του θέση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση.

• Το Mythos Palace Resort & Spa, για το Premium All Inclusive πρόγραμμα και τις υπηρεσίες για όλη την οικογένεια.

• Το Pepper Sea Club Hotel, για την εκλεπτυσμένη adults only φιλοξενία του.

Τα Tripadvisor Travelers’ Choice Awards είναι από τις κορυφαίες διακρίσεις στον τουριστικό κλάδο, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στις εμπειρίες των επισκεπτών.

Η Vantarakis Hotel Collection ευχαριστεί θερμά όλους τους ταξιδιώτες για τη στήριξή τους και ανανεώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες των επισκεπτών.