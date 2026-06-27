Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις – Άνοδος σε Ιατρικές, πτώση σε 1ο και 4ο πεδίο

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των στατιστικών των Πανελλαδικών 2026, εκτιμάται πως οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα παραμείνουν σταθερές, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Χατζητέγα.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και τη δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από το υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται πλέον σαφέστερη εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 89.032 υποψήφιοι συμμετείχαν στις εξετάσεις για 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια. Από αυτούς, 75.109 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και 13.923 από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Όπως εκτίμησε ο εκπαιδευτικός και αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι φετινές βάσεις δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλες μεταβολές, με μικρές αυξομειώσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο

Με βάση τα στατιστικά του υπουργείου Παιδείας, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) διαμορφώνονται ως εξής:

– 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,91 (πέρυσι 9,04)

– 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών): 10,48 (πέρυσι 9,82)

– 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας): 9,84 (πέρυσι 9,60)

– 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής): 8,25 (πέρυσι 8,40)

Η ΕΒΕ αποτελεί το ελάχιστο βαθμολογικό όριο εισαγωγής και προκύπτει από το 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων κάθε πεδίου.

Πού αναμένονται αυξήσεις και πτώσεις

Ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι στα 1ο και 4ο επιστημονικά πεδία θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, στο 2ο και το 3ο πεδίο οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά. Όπως εξήγησε, «η άνοδος προέρχεται από τον τριπλασιασμό των αρίστων στην κλίμακα 18-20. Πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν 10%, ενώ φέτος ανέρχεται στο 30%, με το μάθημα της Φυσικής να παίζει καθοριστικό ρόλο».

Για τις ιατρικές σχολές προβλέπεται άνοδος 200-250 μορίων, ενώ για τις θετικές και πολυτεχνικές σχολές αναμένεται σαφής αύξηση των βάσεων, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες κενές θέσεις λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Συνολικά, ο αναλυτής υπολογίζει ότι περισσότερες από 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια θα παραμείνουν κενές εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου της ΕΒΕ.

Επόμενα βήματα για τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους για κάθε μάθημα.

Το επόμενο στάδιο πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων είναι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία αναμένονται σχετικές οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 να έχουν δημιουργήσει τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του Μηχανογραφικού ή/και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.