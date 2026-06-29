Βάσεις 2026: Πάνω από 10.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ φέρνει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Άνοδος στις ιατρικές σχολές

Η εικόνα για τις βάσεις 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίζει σταδιακά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ, εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Παράλληλα, προβλέπεται άνοδος των μορίων στις Ιατρικές σχολές, ενώ στο 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο διαφαίνονται πτωτικές τάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η εικόνα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 διαμορφώνεται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια. Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις συμμετείχαν 89.032 υποψήφιοι, εκ των οποίων 75.109 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και 13.923 από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Οι υποψήφιοι διεκδίκησαν συνολικά 68.788 θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Ωστόσο, εκτιμάται ότι σημαντικό ποσοστό αυτών των θέσεων θα παραμείνει αδιάθετο, κυρίως στις θετικές και πολυτεχνικές σχολές, όπου αναμένονται αισθητές αυξήσεις στις βάσεις εισαγωγής.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις για έντονες διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο. Η ΕΒΕ φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των φετινών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας νέες ισορροπίες στην κατανομή των υποψηφίων στα ΑΕΙ.