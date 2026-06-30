Εργαζόμενοι: Σε κατάσταση φτώχειας το 9,7% στη χώρα μας

Το ποσοστό είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εργαζόμενοι φτωχοί είναι το 9,7% των απασχολούμενων ηλικίας 18 έως 64 στη χώρα μας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στο 8,3% κατά το έτος 2025. Συνεπώς η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρ’ ότι η απόκλιση έχει

περιοριστεί σε σύγκριση με το 2009. Τότε ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα ανερχόταν σε 13,7%, ενώ το 2019 είχε μειωθεί στο 10,1%. Η πορεία αυτή υποδηλώνει μια σαφή αποκλιμάκωση σε βάθος χρόνου, αλλά όχι πλήρη σύγκλιση με την ΕΕ-27.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα φτώχειας στην εργασία, χωρίς όμως να αποτελεί την πλέον ακραία περίπτωση μεταξύ των χωρών που εξετάζονται

Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία εξηγεί πως ο δείκτης του κινδύνου φτώχειας στην εργασία επικεντρώνεται στα άτομα που εργάζονται και, επομένως, επιτρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο η συμμετοχή στην αγορά εργασίας επαρκεί για την προστασία από τον κίνδυνο φτώχειας.

Η σύγκριση της χώρας μας με τις πληθυσμιακά σταθμισμένες ομάδες χωρών αναδεικνύει μια σύνθετη εικόνα. Το 2025 ο δείκτης φτώχειας στην εργασία στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διαμορφώνεται στο 7,7%, στην Περιφέρεια στο 10,5% και στα Βαλκάνια στο 10,2%.

Η Ελλάδα βρίσκεται επομένως σε δυσμενέστερη θέση από την ΕΕ-27 και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά σε ελαφρώς καλύτερη από την Περιφέρεια και τα Βαλκάνια.

Σε επίπεδο χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από την Ισπανία (11,2%), τη Βουλγαρία (11,8%), τη Ρουμανία (10,7%), την Εσθονία (10,5%) και την Ιταλία (10,2%), αλλά υψηλότερα από την Πορτογαλία (8,6%), την Πολωνία (8,5%), την Τσεχία (4,1%) και τη Σλοβενία (5,5%).

Η εικόνα αυτή επιτρέπει μια πιο ισορροπημένη συγκριτική αποτίμηση του δείκτη· πιο συγκεκριμένα δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα φτώχειας στην εργασία, χωρίς όμως να αποτελεί την πλέον ακραία περίπτωση μεταξύ των χωρών που εξετάζονται.

Σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ

Η εικόνα μεταβάλλεται σημαντικά όταν ο κίνδυνος φτώχειας στην εργασία εξετάζεται ανά τύπο απασχόλησης. Στην πλήρη απασχόληση το ποσοστό στην Ελλάδα παραμένει το 2025 στο 9,1%, ωστόσο αρκετά χαμηλότερο από το 2009 (13,0).

Η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και πάνω από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου το ποσοστό είναι 7,0%, και από τα Βαλκάνια, όπου διαμορφώνεται στο 8,4%. Είναι επίσης πολύ κοντά στην Περιφέρεια (9,0%). Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ότι ακόμη και η πλήρης απασχόληση δεν λειτουργεί στην Ελλάδα ως επαρκής εγγύηση προστασίας από τον κίνδυνο φτώχειας.

Ακόμη πιο έντονο είναι το πρόβλημα στη μερική απασχόληση. Το 2025 το ποσοστό του κίνδυνου φτώχειας για τους μερικώς απασχολουμένους στην Ελλάδα ανέρχεται σε 21,4% έναντι 13,5% στην ΕΕ-27 (Διάγραμμα 3.17). Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 2009 (26,9%) και οριακά υψηλότερο από το 2019 (20,9%). Το εύρημα αποτυπώνει την αυξημένη ευαλωτότητα των εργαζομένων σε ελαστικές μορφές απασχόλησης με περιορισμένες ώρες

εργασίας και χαμηλότερο εισόδημα. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (13%) και από την Περιφέρεια, (17,4%). Ωστόσο, βρίσκεται σαφώς χαμηλότερα από τα Βαλκάνια, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 44,8%, κυρίως λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών σε Ρουμανία και Βουλγαρία.