Βασίλης Μπισμπίκης: Το «κλικ» με τη Δέσποινα Βανδή σε παραλία της Κρήτης

Στο πιο αγαπημένο τους νησί πέρασαν τις μέρες του Πάσχα η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Το ερωτευμένο ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες των διακοπών προκειμένου να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει, κάνοντας διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Οι δυο τους βρίσκονται στην Κρήτη, ένα μέρος που θεωρούν δικό τους και στο οποίο φτιάχνουν το ησυχαστήριό τους. Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, ο ηθοποιός απαθανάτισε την αγαπημένη του σε παραλία του νησιού.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, η τραγουδίστρια φαίνεται ξαπλωμένη στην άμμο φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα denim τζάκετ.

Η Δέσποινα Βανδή ξαπλωμένη σε παραλία της ΚρήτηςCredit: bisbikis.vasilis/Instagram

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερωτευμένο ζευγάρι χτίζει ένα υπέροχο εξοχικό σπίτι σε οικόπεδο 12 στρεμμάτων στην περιοχή Γεράνι Ρεθύμνου.

«Η Δέσποινα υπάρχει στα μακρινά μου όνειρα. Το σπίτι στην Κρήτη το φτιάχνουμε με τη Δέσποινα. Κάνουμε μια ‘’φωλιά’’ για να είμαστε μαζί, για αυτό το φτιάχνουμε», είχε πει ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

