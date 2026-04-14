Κρήτη: Συγκρατημένη αισιοδοξία στον τουρισμό – Πλήγμα από τη Μέση Ανατολή, αλλά αντέχουν οι κρατήσεις

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις και τις απώλειες από την ισραηλινή αγορά το Πάσχα, ο τουρισμός στην Κρήτη δείχνει αντοχές, με τις κρατήσεις να συνεχίζονται και τη δυναμική να επανέρχεται, ενώ προβληματισμό προκαλεί το υψηλό κόστος

Με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά χωρίς εφησυχασμό, παρακολουθούν οι άνθρωποι του τουρισμού στην Κρήτη την εξέλιξη της φετινής σεζόν, σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Ο πρόεδρος του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η Κρήτη παραμένει σταθερά στη λίστα των ασφαλών προορισμών, γεγονός που – όπως σημείωσε – αποτυπώνεται και στη διατήρηση των κρατήσεων.

Πάντως η περίοδος πριν και κατά τη διάρκεια του Πάσχα δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς υπήρξαν και υπό το βάρος της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπήρξαν απώλειες στην τουριστική κίνηση από την αγορά του Ισραήλ, αφού οι επισκέπτες που παραδοσιακά ταξιδεύουν την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα δεν κατάφεραν να φτάσουν στο νησί αν και σε ένα βαθμό η κίνηση διατηρήθηκε με ταξιδιώτες εβραϊκής καταγωγής από την Ευρώπη και την Αμερική.

Παρά τις δυσκολίες, οι κρατήσεις συνεχίζονται κανονικά, με τον κλάδο να κινείται βάσει προγραμματισμού. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται εκ νέου δυναμική, μετά από μια μικρή κάμψη που είχε προηγηθεί λόγω της αβεβαιότητας.

Σε ότι αφορά πάντως το χρονικό όριο των εξελίξεων και μέχρι πότε εάν τελειώσουν θα ζεσταθεί η τουριστική βιομηχανία, ο Μιχάλης Βλατάκης ξεκαθάρισε για μια ασφαλή χώρα όπως η Ελλάδα, η πορεία του τουρισμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πότε θα λήξει η κρίση, σημειώντας με νόημα ότι την ώρα που η πίτα του τουρισμού έχει γίνει μικρότερη αφού έχουν τεθεί εκτός κάποιες περιοχές εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά για την Ελλάδα και την Κρήτη.

Αγκάθι ωστόσο παραμένει το υψηλό κόστος, που συνεχίζει να προβληματίζει τον κλάδο και να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα.