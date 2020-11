Βιταμίνη C : Η «υπερδύναμη» της υγείας

Από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως η βιταμίνη της ζωής και όχι αδίκως, αφού είναι πολλές οι ευεργετικές της ιδιότητες για τον οργανισμό. Ένα από τα βασικότερα οφέλη της είναι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, με τις μελέτες να αποδεικνύουν ότι η επαρκής καθημερινή πρόσληψη βιταμίνης C μας βοηθά να αρρωσταίνουμε λιγότερο από ιώσεις ή κρυολογήματα. Βρίσκεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως τα πορτοκάλια, οι φράουλες, τα ακτινίδια, οι πιπεριές, το μπρόκολο, το λάχανο και το σπανάκι. Οι σημαντικότερες επιδράσεις της βιταμίνης C στην υγεία μας περιλαμβάνουν:

1. Μείωση του κινδύνου χρόνιας νόσου

Η βιταμίνη C αποτελεί φυσικό, ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να ενισχύσει τις φυσικές άμυνες του σώματος. Τα αντιοξειδωτικά είναι μόρια που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προστατεύοντας τα κύτταρα από επιβλαβή μόρια που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες. Όταν οι ελεύθερες ρίζες συσσωρεύονται, μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση γνωστή ως οξειδωτικό στρες, η οποία έχει συνδεθεί με πληθώρα χρόνιων ασθενειών. Μελέτες δείχνουν ότι η λήψη περισσότερης βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στο αίμα, ενισχύοντας τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, που καταπολεμούν την φλεγμονή.

2. Διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν η επίδραση αυτή είναι βραχυπρόθεσμη.

3. Προλαμβάνει την έλλειψη σιδήρου

Ο σίδηρος αποτελεί ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό, με ποικίλες λειτουργίες στο σώμα. Είναι απαραίτητο για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και για την μεταφορά οξυγόνου σε ολόκληρο Η βιταμίνη C φαίνεται να βοηθά στη μετατροπή του σιδήρου που απορροφάται ελάχιστα, όπως οι φυτικές πηγές σιδήρου, σε μια μορφή που είναι πιο εύκολο να απορροφηθεί, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει πολύ άτομα που δεν περιλαμβάνουν κρέας στην διατροφή τους. Εάν έχετε χαμηλά επίπεδα σιδήρου, η κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του επιπέδου σιδήρου στο αίμα.

4. Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Ένας από τους βασικότερους ρόλους της βιταμίνης C είναι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη C ενθαρρύνει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων που είναι γνωστά ως λεμφοκύτταρα και φαγοκύτταρα, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία του σώματος από λοιμώξεις. Επιπλέον, η βιταμίνη C συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, προστατεύοντάς τα από δυνητικά επιβλαβή μόρια, όπως οι ελεύθερες ρίζες. Αποτελεί επίσης ουσιαστικό μέρος του αμυντικού μηχανισμού της επιδερμίδας, με επιστημονικές μελέτες να αναφέρουν ότι η λήψη βιταμίνης C μπορεί να μειώσει ακόμα και τον χρόνο επούλωσης των πληγών.