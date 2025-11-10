Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη

Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα και από τις δύο οικογένειες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορούνται για την υπόθεση στα Βορίζια.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, μόνο από το γεγονός της ολιγόλεπτη παραμονής των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.

Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Ο 48χρονος, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχα στο συμβάν.

Χθες, υπό άκρα μυστικότητα, απολογήθηκαν μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

Νωρίτερα, τόσο ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, όσο και ο 48χρονος συγγενής τους, οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Η μεταφορά τους έγινε από την πίσω πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, από την Πλατεία Δασκαλογιάννη.