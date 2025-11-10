ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παρεμβάσεις Δημάρχου Ρεθύμνης – Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης – Προέδρου ΕΔΕΥΑ Γιώργη Χ. Μαρινάκη στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη.

Στις παρεμβάσεις του ο κ. Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να αναδείξει τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι αλλά και οι Δ.Ε.Υ.Α. θέτοντας στο επίκεντρο τις δυσμενείς επιπτώσεις που υφίστανται και οι πολίτες από την υποχρηματοδότηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Δήμαρχος, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων του, ανέλυσε διεξοδικά τα υψηλά κόστη και τα λειτουργικά προβλήματα, με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι δήμοι και οι Δ.Ε.Υ.Α. αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις στρατηγικές επιλογές που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο πεδίο για το μέλλον των αυτοδιοικητικών θεσμών με τελικό αποδέκτη τις τοπικές κοινωνίες.

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες παρεμβάσεις του κ. Μαρινάκη στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. ως Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης αλλά και ως Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κατά τη διάρκεια των οποίων τεκμηριώθηκαν προφορικά οι θέσεις και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την πλευρά του.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
