WTM Λονδίνου: Το στοίχημα του ελληνικού τουρισμού για το 2026

Ρεκόρ, επενδύσεις και νέα στρατηγική. Όλα όσα ειπώθηκαν για την Ελλάδα στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ευρώπης

Η φετινή World Travel Market στο Λονδίνο έκλεισε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των Βρετανών ταξιδιωτών, αλλά η αγορά αλλάζει. Οι tour operators και οι αεροπορικές εταιρείες επεκτείνουν τα προγράμματά τους, οι περιφέρειες της χώρας αναζητούν νέες ταυτότητες και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους υπερκορεσμένους προορισμούς προς νέες, πιο αυθεντικές εμπειρίες.

Ωστόσο, πίσω από την αισιοδοξία για το 2026, δεν λείπουν οι προβληματισμοί για την αγοραστική δύναμη και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα «πρωταγωνίστρια» στο Λονδίνο

«Ήταν η πιο επιτυχημένη WTM των τελευταίων ετών», σημειώνει ο Μάνος Δρακωνάκης, Managing Director της Danaos Travel Services, περιγράφοντας μια έκθεση γεμάτη ραντεβού και κινητικότητα. Το ελληνικό περίπτερο έσφυζε από επισκέπτες και επιχειρηματικές συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να θεωρείται «σίγουρη αξία» για τη βρετανική αγορά.

Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην ομιλία της στο πλαίσιο του «Greece Insights», μίλησε για ένα 2024-2025 που «επισφράγισε τη θέση της Ελλάδας ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς». Με πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες και διψήφια αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων, η χώρα στοχεύει πλέον όχι μόνο στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα και στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τουρισμού με τη δημιουργία DMMOs, που, όπως τόνισε η υπουργός, «φέρνουν πιο κοντά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας ταυτότητα και στρατηγική κατεύθυνση σε κάθε προορισμό».

Νέες πτήσεις, νέοι προορισμοί, νέα δυναμική

Η βρετανική αγορά παραμένει ο «κινητήριος μοχλός» για τον ελληνικό τουρισμό, καλύπτοντας τουλάχιστον το 50% της αγοράς. Η Jet2 ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της για τη χώρα μας, με 14 προορισμούς και 3 εκατ. διαθέσιμες θέσεις για το καλοκαίρι του 2026. Ανάμεσά τους και νέοι προορισμοί, όπως η Σάμος, η Πιερία και το Μεγανήσι, που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο του βρετανικού κολοσσού.

Παράλληλα, η EasyJet προχωρά σε επτά νέα δρομολόγια και καθιερώνει πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζει τη δημιουργία περιφερειακού hub στη συμπρωτεύουσα. Η British Airways, επίσης, σχεδιάζει την ενίσχυση των συνδέσεων προς Ηράκλειο, Χανιά, Μύκονο και Πρέβεζα.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, αναβαθμίζουν τη συνδεσιμότητα της χώρας και στηρίζουν την εξωστρέφεια περιφερειακών προορισμών. «Οι tour operators αναζητούν νέες διεξόδους. Βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για Σάμο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Πελοπόννησο», λέει ο Μ. Δρακωνάκης.

Οι τουρίστες κόβουν μέρες, όχι προορισμούς

Παρά τη θετική δυναμική, η συγκρατημένη καταναλωτική διάθεση στη Βρετανία παραμένει παράγοντας αβεβαιότητας. «Τα φετινά μηνύματα είναι καλά ως προς την κίνηση, όχι όμως ως προς την αγοραστική δύναμη», εξηγεί ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, CEO του ομίλου Aldemar. «Οι Βρετανοί ταξιδεύουν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το all inclusive και το Airbnb έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος της δαπάνης». Ο ίδιος προβλέπει αυξήσεις 5-7% στα συμβόλαια του 2026, οι οποίες όμως δύσκολα θα καλύψουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο οποίος επισημαίνει ότι «οι tour operators εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στις προκρατήσεις λόγω του οικονομικού κλίματος στη Βρετανία».

Την εικόνα επιβεβαιώνει και η Βιβή Καμπούρογλου, επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, σημειώνοντας ότι «η αβεβαιότητα για τον προϋπολογισμό του 2026 και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν μια αίσθηση αναμονής».

Η «άλλη Ελλάδα» που ανεβαίνει

Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε στο Λονδίνο ένα διαφορετικό αφήγημα για τον ελληνικό τουρισμό: ανάπτυξη 365 ημερών, βιώσιμες εμπειρίες και εναλλακτικά μοντέλα φιλοξενίας.

«Η Θεσσαλία έχει τεράστια ποικιλομορφία, από τα βουνά των Τρικάλων και τα ποτάμια μέχρι τα νησιά των Σποράδων. Θέλουμε να συνδέσουμε αυτούς τους κόσμους μέσα από θεματικές διαδρομές και εμπειρίες», λέει η Νατάσα Αδαμοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

Με αυξήσεις 35% στις αφίξεις στη Νέα Αγχίαλο και 6,5% στη Σκιάθο, η περιοχή δείχνει τις δυνατότητές της, ενώ ετοιμάζεται να υποδεχθεί 11 νέα κρουαζιερόπλοια το 2026. «Οι επισκέπτες θέλουν να ζυμώσουν ψωμί, να δουν πώς παράγεται το τσίπουρο, να μαγειρέψουν με τοπικά προϊόντα. Δεν αναζητούν απλώς έναν προορισμό, αλλά μια εμπειρία», τονίζει η ίδια.

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του 2026

Σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού, οι προκρατήσεις για το 2026 είναι ήδη ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ειδικά για τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο, ενώ το φθινόπωρο κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ο Μ. Δρακωνάκης προβλέπει ότι «το 2026 θα ξεπεράσει το 2025 σε όγκο και διανυκτερεύσεις», αλλά υπογραμμίζει ότι «το στοίχημα είναι να διατηρηθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των τιμών».

Η WTM Λονδίνου ανέδειξε ότι ο βρετανικός τουρισμός αλλάζει και γίνεται πιο επιλεκτικός, πιο βιωματικός, πιο «έξυπνος». Και η Ελλάδα, με το μείγμα ισχυρού brand, νέων επενδύσεων και διαφοροποιημένου προϊόντος, φαίνεται έτοιμη να πρωταγωνιστήσει ξανά, αρκεί να προσαρμοστεί γρήγορα.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους Έλληνες εκθέτες: «Η WTM του 2025 δεν έδειξε απλώς ότι η Ελλάδα είναι δημοφιλής. Έδειξε ότι ο κόσμος ζητά μια νέα Ελλάδα. Και το 2026 θα είναι η χρονιά που θα πρέπει να την προσφέρουμε».