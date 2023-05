Ξηροί καρποί: Μια χούφτα μειώνει κατά 22% τον κίνδυνο από θανατηφόρες παθήσεις

Μια χούφτα ξηρών καρπών την ημέρα κάνουν πολλές παθήσεις πέρα, μειώνοντας κατά 22% τον κίνδυνο θανατηφόρων ασθενειών, σύμφωνα με Σουηδούς ερευνητές.

Η έρευνα «Consumption of Nuts and Seeds and Health Outcomes Including Cardiovascular Disease, Diabetes and Metabolic Disease, Cancer, and Mortality: An Umbrella Review», που δημοσιεύτηκε το 2022 στο Advances in Nutrition, φέρνει σημαντικά ευρήματα στην προληπτική ιατρική.

Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας, που βασίστηκαν σε στοιχεία από 89 επιστημονικά άρθρα σχετικά με την κατανάλωση ξηρών καρπών και των συνεπειών τους στην υγεία, αφορούν καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, διαβήτη, παχυσαρκία, αναπνευστικές ασθένειες και θνησιμότητα.

Ειδικότερα, η πρόσληψη 28 γρ. ξηρών καρπών ημερησίως -δηλαδή μια χούφτα- σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση τους σχετίστηκε με 21% μείωση της καρδιαγγειακών νόσων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο, κολπική μαρμαρυγή και θνησιμότητα από εγκεφαλικό.

Όσοι τρώνε μια χούφτα ξηρών καρπών μειώνουν, επίσης, κατά 11% τον κίνδυνο των θανάτων από καρκίνο και κατά 22%τις πιθανότητες θανάτου από κάθε αιτία.

Η κατανάλωση ξηρών καρπών συνδέεται επίσης με σημαντική μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από αναπνευστικές ασθένειες, μολυσματικές ασθένειες και διαβήτη.

Ωστόσο, οι συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ξηρών καρπών και της επίπτωσης του διαβήτη ήταν μικτές και μπορεί να εξηγηθούν από τις διαφορές στο λίπος.

Η έρευνα εντόπισε αλλεργίες και σχετικές ανεπιθύμητες παρενέργειες από τους ξηρούς καρπούς, μόνο στο 1-2% του ενήλικου πληθυσμού, με σημαντική ετερογένεια μεταξύ των μελετών.

Συνολικά, τα τρέχοντα στοιχεία υποστηρίζουν τις διατροφικές συστάσεις για την κατανάλωση μιας χούφτας ξηρών καρπών και σπόρων την ημέρα για άτομα χωρίς αλλεργίες σε αυτά τα τρόφιμα.